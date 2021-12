Posse e sessões extraordinárias marcam início de 2022

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre tomará posse na próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro. Na sessão hibrida que ocorrerá as 16h também serão indicados os líderes das bancadas, do governo e da oposição.

Na mesma ocasião, serão eleitos os presidentes, vice-presidentes e integrantes das comissões permanentes e da comissão representativa da casa. O comando do Poder Legislativo em 2022 ficará a cargo do atual líder do governo, Idenir Cecchim (MDB).

Nos dias 4 e 5 de janeiro serão realizadas sessões extraordinárias para votação de projetos. Entre as matérias previstas para votação, estão projetos relevantes do Executivo da Capital, como a autorização para a contratação de operações de crédito, outorga onerosa do direito de construir no município e criação do Fundo Municipal de Gestão de Território.

O projeto que institui o Programa de Residência Técnico-Superior (PRTS) e o texto que trata da aposentadoria ao servidor público abrangido pelo regime de Previdência Social também estão previstos para votação, além do Projeto de Resolução sobre extinção e criação de cargos do Legislativo.