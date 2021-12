Executivo municipal aprovou 100% dos projetos no Legislativo

O ano de 2021 no Legislativo da Capital teve saldo positivo para o governo do prefeito Sebastião Melo (MDB). Todos os projetos propostos pelo Executivo foram aprovados pelos vereadores com uma ampla diferença. Na grande maioria das vezes, apenas os 10 vereadores da oposição não votavam a favor dos textos.

Segundo o líder do governo na casa e futuro presidente da Câmara Municipal, vereador Idenir Cecchim (MDB), isso se deve ao "jeito Melo de muito diálogo com a Câmara e transparência com a população".

O parlamentar destaca projetos relevantes e polêmicos do Executivo aprovados esse ano, como a reforma da Previdência dos municipários, desestatização da Carris, redução gradativa dos cobradores de ônibus e redução de isenção das passagens do transporte público em Porto Alegre.

Os mesmos projetos que o vereador Cecchim destacou positivamente, o líder da oposição, Pedro Ruas (PSOL), tratou como negativos. "O ano de 2021 para Porto Alegre foi negativo, que não vai se perceber imediatamente, por exemplo, a questão da desativação, na prática, da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), é algo para se perceber em médio prazo, os prejuízos trazidos aos servidores municipais que ficam completamente desmotivados também e a não obrigação dos cobradores de ônibus, que são sim necessários", alegou o parlamentar

"O que o Melo aprova sempre é o que é contra o setor público, e privilegia o setor privado, isso é a marca de qualquer projeto do Executivo, todos são assim, o ano de 2021 é um ano em que ele teve uma ampla maioria na Câmara, é claro que ele teve vitórias importantes, mas não fáceis, nós lutamos sempre", completou o vereador Pedro Ruas.

Ao todo, no ano de 2021, foram 144, projetos aprovados em 127 sessões plenárias, sendo em torno de 51 de autoria do Executivo. Nos dias 3, 4 e 5 de janeiro haverá sessões extraordinárias por conta de posse da Mesa Diretora e para votação de novos projetos.