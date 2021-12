Fundador do PDT, José Maria Rabelo morre aos 93 anos

Morreu nesta quarta-feira (29) o escritor e jornalista mineiro José Maria Rabelo, um dos fundadores do PDT, aos 93 anos. A causa do óbito foi falência múltipla dos órgãos, como informou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Ele será velado a partir das 14h desta na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte.

Rabelo ajudou a fundar o PDT ao lado de Leonel Brizola, em 1979. Ele também foi um dos organizadores do "Encontro de Lisboa", que ocorreu no mesmo ano e reuniu trabalhistas brasileiros exilados na capital portuguesa devido à ditadura. Naquela ocasião, o mineiro foi um dos redatores da Carta de Lisboa, documento que deu fundamento à criação do partido.

Rabelo presidiu o PDT mineiro por 18 anos. Ele também fundou o jornal semanário O Binômio, que circulou entre 1952 e 1964. O periódico, criado para satirizar a gestão do então governador de Minas, Juscelino Kubitschek, é considerado um dos precursores da imprensa alternativa no Brasil e foi fechado durante a ditadura. O jornalista sofreu perseguição política por sua atividade profissional e teve de se exilar na Bolívia, no Chile e na França após o golpe militar.