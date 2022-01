Empréstimo poderá viabilizar pagamento de precatórios, projeta Cardoso

O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, avalia que o empréstimo de até US$ 500 milhões que o Estado pretende contrair junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é imprescindível para o Rio Grande do Sul conseguir quitar seus precatórios até 2029. Em dezembro, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, em entrevista ao Jornal do Comércio, que a operação serviria para abater parte do estoque de R$ 16 bilhões em precatórios.

Cardoso deu mais detalhes do empréstimo que está sendo estudado. Ao converter para reais, o valor do empréstimo pode passar de R$ 2,7 bilhões. O titular da Fazenda projeta que cada real do empréstimo poderá abater até dois reais da dívida, porque o Estado aposta na negociação com os credores. Ou seja, se aceitarem receber menos, serão pagos antes.

Pela estimativa da Fazenda, o Estado poderá diminuir em até R$ 5,4 bilhões o estoque. A ideia é substituir a dívida vencida dos precatórios por uma de longo prazo, como é o caso dos empréstimos do BID. Segundo Cardoso, os prazos do banco são de 25 a 30 anos. "Não vamos aumentar o endividamento, vamos substitui-lo: em vez de ter precatórios, que são dívidas vencidas, vamos ter um financiamento de longo prazo."

Nesta entrevista ao JC, Cardoso também explica os próximos passos para o ingresso efetivo no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), cujo pedido foi feito na semana passada. A adesão ao RRF é fundamental para o financiamento no BID, uma vez que o regime permite que o Estado faça empréstimos, o que hoje está vedado devido à situação financeira do RS. A próxima etapa é a apresentar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o Plano de Recuperação Fiscal, que vai elencar as ações que o governo pretende implementar para sanar as contas públicas. Entre elas, estará o empréstimo para pagar os precatórios.

Jornal do Comércio - O governador Leite mencionou que o governo pretende contrair um empréstimo junto ao BID para pagar precatórios. Para isso, é preciso ingressar no RRF, cujos benefícios incluem a autorização para operações de crédito. Agora que já foi aprovado o teto de gastos gaúcho, que era a última exigência para o regime, quais os próximos passos para a adesão?

Marco Aurelio Cardoso - Como o governador mencionou, a intenção é utilizarmos a possibilidade que há no Regime de Recuperação Fiscal de financiamento para quitação de passivos. O regime não permite o aumento de dívida para outros fins. Então, o que a gente pode fazer é substituir dívidas. A ideia utilizarmos esse espaço do regime para fazermos um plano de quitação dos precatórios. Afinal, já quitamos os salários, estamos com os fornecedores em dia. Quando entrarmos no regime, os passivos mais urgentes do Estado já estarão quitados, e as dívidas financeiras serão repassadas no regime. O grande passivo que o Estado possuirá será os precatórios.

JC - Quais os procedimentos para ingressar no RRF a partir de agora?

Cardoso - A adesão é apenas uma habilitação, não é o Plano (de Recuperação Fiscal) em si. Depois, temos a preparação do plano e a sua homologação. Esse processo, desde o pedido de adesão até o plano ser deferido, é um processo que deve tomar de quatro a cinco meses. Ou seja, até o final de abril e início de maio, pretendemos ter cumprido as duas etapas: a adesão (ao RRF) e a homologação (do plano).

JC - Uma das ações que deve constar no Plano de Recuperação Fiscal será o empréstimo para pagar os precatórios...

Cardoso - No plano, vamos solicitar exatamente que a operação de crédito seja para acelerar a quitação dos precatórios, porque, só com recursos próprios, será muito difícil pagar. A dívida é muito alta.

JC - A operação não aumentaria a dívida do Estado...

Cardoso - O Plano (de Recuperação Fiscal), que precisa ser aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, oferece a possibilidade de reconfigurar o cronograma da dívida com a União, das dívidas garantidas pela União, além de permitir que o Estado faça operações de crédito. Hoje, o Rio Grande do Sul não pode. Então, o RRF dá uma autorização extraordinária (para financiamentos), desde que não aumente o endividamento do Estado. Não vamos aumentar o endividamento, vamos substituir: em vez de ter precatórios, que são dívidas vencidas, vamos ter um financiamento de longo prazo. Qual é o maior passivo que temos para quitar hoje? São os precatórios, é o maior estoque, é o que está vencido, é o que a gente não tem possibilidade nenhuma de quitar até 2029 sem uma reestruturação financeira. Por isso, a gente está fazendo uma reestruturação financeira que engloba os precatórios.

JC - Qual o tamanho da dívida do Estado hoje?

Cardoso - A dívida com a União está em torno de R$ 70 bilhões.

JC - E com os precatórios, qual o montante?

Cardoso - Aproximadamente R$ 16 bilhões.

JC - De quanto seria o empréstimo contraído pelo Estado junto ao BID?

Cardoso - Será o que a STN aprovar, porque são métricas do regime. Na nossa estimativa, nos baseamos no projeto (autorizando a operação) que a Assembleia aprovou em 2018 e no valor mensurado pelo BID. O valor pode chegar a US$ 500 milhões. Mas isso é apenas um teto. Também não é tudo de uma vez só, a gente vai ter que fazer entrantes...

JC - E quais os prazos de pagamento?

Cardoso - Os prazos de pagamentos ainda vão ser aprovados pelo BID, mas, em geral, o banco trabalha com 25 e 30 anos. Então, a gente vai ter um alongamento muito grande, de uma dívida vencida (que deve ser quitada até 2029) para uma dívida parcelada futura.

JC - Com o empréstimo, quanto poderá ser reduzido da dívida de R$ 16 bilhões em precatórios?

Cardoso - (A operação de crédito) vai alavancar muito a quitação, porque isso nos dará recursos para fazer acordos diretos. Então, cada real que a gente sacar da dívida (com o BID), vai abater mais do que um real de precatório, por meio dos acordos que obteremos (nos quais o credor aceita receber um valor menor imediatamente, em vez de esperar na fila até que seja pago o valor integral).

JC - Tem uma meta prevista de quanto o governo pretende reduzir o estoque de precatórios?

Cardoso - O prazo para quitar os precatórios foi estendido de 2024 para 2029. A nossa intenção é apresentar um plano, que permita que o Estado chegue em 2029 com seus precatórios em dia, pagando apenas os do ano. Além dos R$ 16 bilhões de estoque vencidos, temos novas inscrições na ordem de R$ 400 milhões (por ano). Quer dizer, se o Estado não tivesse atrasado os precatórios no passado, estaríamos gastando apenas R$ 400 milhões (anualmente).

JC - Mas existe uma estimativa do governo de quanto os US$ 500 milhões do empréstimo podem diminuir o estoque de R$ 16 bilhões em precatórios?

Cardoso - Essa conta ainda deve ser feita, até porque depende da taxa de câmbio e outras variáveis. Mas, com os acordos diretos, (o abatimento) dobraria. Para cada um real usado para pagar os precatórios, poderíamos até dobrar a baixa (do estoque da dívida).

JC - Que credores poderão fazer os acordos? O Estado já estruturou as regras para os acordos diretos?

Cardoso - Isso tudo está sendo construído a várias mãos, com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Tribunal de Justiça... Já adiantamos isso, o governador deu ciência que estávamos negociando isso, mas ainda há um longo caminho a ser estruturado.

JC - Se tudo ocorrer conforme o planejado, o Estado poderá fazer a operação de crédito a partir de abril ou maio...

Cardoso - O prazo da operação de crédito tem sua vida própria. A ideia é que tenhamos o plano homologado no final de abril, início de maio. A contratação do financiamento ocorre em paralelo, mas só pode ser concluída depois disso (da homologação do plano de recuperação fiscal). Então, o momento que a operação de crédito vai ocorrer depende de muita coisa.

JC - Então, o Estado já encaminhou a operação junto ao BID...

Cardoso - O Estado já apresentou uma carta-consulta.

JC - O governo precisará aprovar algum projeto na Assembleia Legislativa, autorizando o empréstimo?

Cardoso - Embora tenhamos uma lei na Assembleia que autoriza essa operação, ela foi aprovada em 2018. O marco normativo hoje é outro. A gente terá de renovar também essa autorização (no Parlamento). Por esse e outros motivos, não temos a data da operação de crédito. Isso faz ser discutido a seu tempo com os deputados. De qualquer forma, o valor não será desembolsado integralmente no ano de 2022.

JC - Considerando que 2022 será um ano eleitoral, o Estado teria que contratar o empréstimo até julho, correto?

Cardoso - É, tem um período eleitoral que veda a contratação de operações. A vedação termina com o fim das eleições. Então, não dá para precisar nesse momento a janela exata para a contratação, as coisas não têm uma data fixa. São datas aproximadas.

JC - Em 2021, o Rio Grande do Sul terá o primeiro superávit desde 2009. As reformas promovidas pelo governo foram suficientes para tornar esse equilíbrio financeiro duradouro? Ou o resultado positivo foi alcançado graças às receitas extraordinárias das privatizações?

Cardoso - O equilíbrio corrente do Estado não tem nada a ver com as receitas extraordinárias. Ele é fruto do conjunto das reformas que foram feitas e do crescimento das receitas ordinárias, tributárias e de transferência. Então, não é um equilíbrio extraordinário. Não botamos a folha em dia com nenhuma receita extraordinária, não estamos quitando passivos com recursos extraordinários. Os recursos extraordinários estão financiando o Avançar, que é o programa de investimentos do Estado, (que prevê) mais de R$ 4 bilhões para diversas áreas.

JC - O equilíbrio é sustentável, na sua avaliação...

Cardoso - O equilíbrio não é eterno em nenhuma circunstância. Qualquer economia pode se desequilibrar, ainda mais uma (como a do Rio Grande do Sul) que tem um histórico tão frágil. Isso depende das administrações e das escolhas que a sociedade vai fazer ao longo do tempo. A gente tem que tomar uma extrema cautela com despesas continuadas, como o reajuste do magistério, porque elas ficam asseguradas para sempre. As despesas correntes ficam fundamentadas na receita tributária. E a sociedade não aceita mais aumento de impostos, a carga tributária já é muito alta, não há como aumentar impostos. Então, esse equilíbrio será mantido se tivermos decisões equilibradas nas despesas, em especial as despesas correntes, pessoal, para que não gerem um crescimento acima da receita tributária. Isso pode voltar a gerar atrasos.

JC - O Regime de Recuperação Fiscal é necessário para garantir que o equilíbrio prossiga pelos próximos anos?

Cardoso - A Lei Orçamentaria Anual de 2022 apresenta um quadro primário equilibrado, ou seja, as receitas correntes previstas para o ano que vem pagam as despesas correntes. O investimento é pago com as receitas extraordinárias. O equilíbrio depende de mantermos essa disciplina. Por isso, o Teto de Gastos (estadual) e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal são importantes. O teto é mais instrumentos de manutenção dessa disciplina. O regime vai garantir que a gente não volte a pagar as parcelas da dívida com a União de uma hora pra outra (caso caia a liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspende o pagamento das mensalidades). Se isso acontecesse, não teríamos condição de pagar a prestação inteira de uma hora para outra. E não é razoável achar que o Estado vai ficar com uma liminar para sempre. Temos que fazer essa transição da liminar para o regime, porque vai nos permitir estabilizar (as contas) a longo prazo.