Comissão Representativa atua até 31 de janeiro

Até o dia 31 de janeiro de 2022, quando a Assembleia Legislativa encerra o recesso, o Parlamento gaúcho fica sob responsabilidade dos integrantes da Comissão Representativa. Durante o recesso, o grupo poderá ser convocado pelo presidente da Casa, Gabriel Souza (MDB), ou por um terço dos seus integrantes, para atender a qualquer atividade extraordinária que possa surgir no período.

Entre as atribuições do colegiado, está a autorização do governador ou do vice-governador a afastar-se do Estado, deliberações sobre licenças de deputados e a convocação, com o voto da maioria dos membros, de secretários estaduais para prestarem esclarecimentos sobre assuntos relacionados à respectiva pasta.

A composição do grupo foi definida na última sessão deliberativa do ano. Os integrantes são Gabriel Souza, Pepe Vargas (PT), Valdeci Oliveira (PT), Vilmar Zanchin (MDB), Frederico Antunes (PP), Elizandro Sabino (PTB), Capitão Macedo (PSL), Juliana Brizola (PDT), Faisal Karam (PSDB), Dalciso Oliveira (PSB) e Fábio Ostermann (Novo).