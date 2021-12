Deputados criaram 35 frentes parlamentares em 2021

Os deputados estaduais instalaram 35 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa ao longo de 2021. Nos três anos da atual legislatura, já foram instaladas 192 frentes parlamentes (149 em 2019; oito em 2020). As frentes são espaços nos quais os parlamentares tratam de assuntos específicos.

Das 35 Frentes Parlamentares instaladas em 2021, 18 delas foram criadas no primeiro semestre, de fevereiro a julho. Entre elas, estavam a que defendeu o crédito emergencial para a agricultura familiar, proposta pelo deputado estadual Edegar Pretto (PT); a que discutiu ações preventivas de combate ao coronavírus e dos impactos da pandemia no Rio Grande do Sul, solicitada por Fran Somensi (Republicanos); e a que atuou na defesa do piso salarial da enfermagem e da jornada de 30 horas semanais, coordenada por Valdeci Oliveira(PT).

No segundo semestre, outras 17 frentes foram instaladas. Por exemplo, a que tratou da Lei da Liberdade Econômica, requisitada por Giuseppe Riesgo (Novo); a que discutiu a inovação tecnológica, proposta por Marcus Vinicius (PP); a que atuou em defesa do transporte público de qualidade nos municípios, coordenada por Luciana Genro (PSOL); e a que apoiou o Movimento ERS-118 Sem Pedágio, cujos trabalhos foram coordenados por Tiago Simon (MDB).