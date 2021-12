Vereador Eduardo Suplicy testa positivo para Covid-19

O vereador e ex-senador Eduardo Suplicy (PT) usou as redes sociais para informar que testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, após quadro de tosse e cansaço, e afirma que a intensidade dos sintomas é "pequena".

"Estou descansando, seguindo as recomendações de meu excelente médico, Dr. Nelson Carvalhaes. Reforço a recomendação de que usem máscara, lavem sempre as mãos ou passem álcool gel, pois o vírus se espalha com enorme facilidade", escreveu em sua conta pessoal no Twitter.

Suplicy também se disse "no dever de informar a todas as pessoas" especialmente as que estiveram com ele nos últimos dias. O vereador reforçou que completou a terceira dose do imunizante contra a doença no dia 3 de dezembro. Ele atribui à vacina a "pequena intensidade" dos sintomas.

"Continuo a pedir a Deus que me dê saúde para intensificar a minha jornada para a instituição da Renda Básica de Cidadania Universal e Incondicional, viajando por todo o Brasil defendendo a proposta", concluiu o parlamentar.