Sergio Moro e MBL marcam reuniões de articulação

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e o presidenciável Sergio Moro (Podemos) marcaram reuniões para janeiro a fim de integrar o movimento à candidatura do ex-juiz da Lava Jato. A apuração é da Folhapress. Recentemente, o MBL firmou apoio a Moro, e o ex-ministro da Justiça se comprometeu a fazer campanha para Arthur do Val (Patriota) ao governo de São Paulo. Agora, a ideia é que o MBL auxilie Moro em estratégias políticas e de comunicação na campanha.