Doria convida presidente do PSDB para coordenar campanha à Presidência

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convidou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, para ser o coordenador de sua campanha à Presidência da República.

O dirigente do partido já sinalizou a interlocutores que deve aceitar a proposta.

Com isso, o tucano dá mais um passo na tentativa de unir a legenda de forma inequívoca em torno de seu nome para disputar a sucessão de Jair Bolsonaro (PL).

Doria disputou uma prévia acirrada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vencendo a disputa por 53,99% dos votos, contra 44,66% do principal adversário.

Ele agora tem como desafio subir nas pesquisas e se firmar como o nome viável da chamada "terceira via", ou seja, um candidato que consiga atrair os votos dos que hoje estão descontentes com Bolsonaro, mas não têm simpatia pela candidatura de Lula.