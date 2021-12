Governador Leite retorna de período de descanso em janeiro

O governador Eduardo Leite (PSDB) deve voltar de férias no dia 3 de janeiro. Desde o dia 26 de dezembro, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) conduz os trabalhos no Palácio Piratini. "Fique tranquilo, Eduardo Leite, aproveite o merecido descanso enquanto seguimos focados nas ações e agendas do nosso governo. Trabalho sincronizado, como sempre. Nos encontramos em 2022, para mais um ano de colheitas", escreveu o governador em exercício no seu perfil no Twitter.