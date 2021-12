Prefeitura de Porto Alegre relança edital para adoção do Sítio do Laçador

A prefeitura de Porto Alegre suspendeu o edital que pretendia oferecer para empresas e entidades a adoção do Sítio do Laçador e irá republicar o edital até o fim de janeiro de 2022, com nova permissão e ampliação dos prazos para a apresentação das propostas. A novidade agora é que será incluída a possibilidade de exploração comercial dos espaços públicos adotados, conforme previsto em lei, como contrapartida do município. A instalação de pontos de vendas do adotante também está sendo avaliada.

Para a secretária de Parcerias, Ana Pellini, o novo dispositivo legal permite ampliar as oportunidades de negócios com o surgimento de novos estabelecimentos e atividades comerciais. "Os adotantes poderão explorar o espaço comercialmente." Pelo texto, o estacionamento do Laçador poderá ser usado para comercialização, mas ainda não está definido se o espaço destinado aos carros será cobrado.

A estátua do Laçador está recebendo os últimos retoques. A nova base do monumento será concretada antes de retornar ao local na avenida dos Estados.