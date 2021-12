Lei institui na Capital selo Empresa Amiga da Mulher

As empresas de Porto Alegre poderão ser agraciadas anualmente, com o selo Empresa Amiga da Mulher. O Projeto de Lei N° 133/21, de autoria da vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB), foi aprovado pela Câmara nesta semana. As instituições privadas que comprovem ações de fomento aos direitos das mulheres, poderão receber a honraria.

As empresas que estiverem dispostas a fazer a promoção das ações que compõem a lei, terão de cumprir alguns requisitos, tais como: apresentar uma carta compromisso com o planejamento dos projetos em relação ao tema, a promoção da igualdade de gênero em termos salariais sob as mesmas condições de atribuições e escolaridade, promoção de ações de divulgação sobre os direitos das mulheres de forma ampla, como a Lei Maria da Penha e garantia da licença maternidade, entre outros. "É responsabilidade do poder público criar políticas que incentivem a diminuição da desigualdade de gênero, em todas as suas espécies, inclusive no mercado de trabalho", afirma a vereadora. A ideia é que a possibilidade de ganhar o selo e poder divulgá-lo em produtos e em peças publicitárias, possa engajar as instituições.

O selo será válido por um ano, podendo ser renovado, desde que cumprida as exigências. Agora fica a cargo da prefeitura fazer a publicação da lei para começar a valer, o que pode levar até 60 dias.