Deputados aprovam regionalização do saneamento básico no Estado

Os deputados estaduais aprovaram ontem, com 35 votos favoráveis e 16 contrários, a regionalização do saneamento básico. O projeto agrupa os municípios em duas Unidades Regionais de Saneamento Básico (URSB), que deverão contratar os serviços de água e esgoto coletivamente. A regionalização consolida o processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), uma vez que organiza a prestação dos serviços de saneamento contratados pelos municípios junto à iniciativa privada.

Embora o texto aprovado seja diferente da proposta original do governo, ele não contempla todas as reivindicações dos deputados estaduais e dos prefeitos gaúchos. Conforme a proposta final, a URSB 1 será composta pelos 317 municípios que possuem contratos com a Corsan. A URSB 2 será, pelas outras 180 cidades. Depois da sanção da lei, os municípios terão até 180 dias para ingressar nas Unidades Regionais, o que não é obrigatório.

A administração das unidades regionais será feita de maneira colegiada e interfederativa. Ou seja, um conselho com representantes dos municípios e do Estado terá poder de decisão e fiscalização sobre os serviços contratados pela URSB. Nesse conselho, os municípios terão 60% dos votos, cujo peso será dividido de acordo com o tamanho da população de cada cidade. O Estado terá 40%.

O texto permite ainda que "a prestação dos serviços públicos (de fornecimento de água potável e tratamento de esgoto) poderá ser organizada em sub-blocos de municípios no caso da Unidade Regional de Saneamento Básico 2". Além disso, as URSB poderão criar conselhos consultivos com representantes dos comitês das bacias hidrográficas gaúchas e outros órgãos da sociedade civil.

Para o líder do governo, Frederico Antunes (PP), o projeto vai viabilizar que o Estado cumpra as metas estipuladas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, de 90% de esgoto tratado e 99% de fornecimento de água potável até 2033. Segundo o diretor da Associação dos Engenheiros da Corsan (Aeco), Eduardo Carvalho, o fornecimento de água já é universalizado no RS. Por outro lado, os municípios atendidos pela Corsan possuem, em média, 17% de esgoto tratado.

Antunes também lembrou que o texto final teve o apoio da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Algumas demandas dos prefeitos foram absorvidas no texto final, como o aumento do peso do voto dos municípios na estrutura administrativa das URSB. Por outro lado, outras demandas não foram contempladas, como a divisão de regiões conforme as bacias hidrográficas.