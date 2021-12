Médica Nise Yamaguchi anuncia pré-candidatura

A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi anunciou ontem a sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado de São Paulo. Ela foi investigada na CPI da Covid por um suposto envolvimento com o chamado "gabinete paralelo", grupo de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre ações a serem adotadas na pandemia do coronavírus.