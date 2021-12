Aprovada troca de terrenos com a CEEE-GT

Os vereadores da Capital aprovaram, em sessão extraordinária nesta terça-feira, o projeto de autoria do Executivo que permite a troca de terrenos entre a prefeitura e a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT).

Segundo a prefeitura, o objetivo da troca é modernizar e expandir a subestação da CEEE. De acordo com o texto, a expansão e modernização são essenciais para garantir a confiabilidade e eficiência do fornecimento de energia para a área central de Porto Alegre. A Capital cederia uma área de 10.005,84 m2 localizada na avenida Borges de Medeiros, por um terreno de 10.731,09 m2 na rua Washington Luiz, no Centro da cidade.

Hoje, os vereadores de Porto Alegre encerram os trabalhos do legislativo da Capital em 2021. Está marcado uma sessão extraordinária para as 9h, e outra à tarde, às 14h15min.

Doze projetos estão previstos para votação, entre eles estão textos de autoria do Executivo. Um deles autoriza a doação de um terreno por parte da prefeitura ao Sport Club Internacional, para a construção de uma praça de esportes, outro cria o Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer do Centro Histórico de Porto Alegre, criando incentivos e outras providencias aos empreendedores, e o último, que institui o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública de Porto Alegre.

Também será votado o projeto de autoria do vereador Leonel Radde (PT), que cria o Programa de Promoção da Saúde Menstrual em Porto Alegre. O recesso acontece de 23 de dezembro a 31 de janeiro.