Entidades criticam Fundo Eleitoral de R$ 5,7 bilhões

A Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS) criticaram a derrubada do veto presidencial ao Fundo Eleitoral para 2022 - que deve financiar as campanhas eleitorais dos partidos políticos nas eleições do ano que vem. Em 2018 e 2020, o valor destinado para esse fim girou em torno de R$ 2 bilhões. Neste ano, os deputados federais e senadores aumentaram para R$ 5,7 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro (PL) havia vetado esse valor. Entretanto, os parlamentares derrubaram o veto no Congresso.