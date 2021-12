Vereadores aprovam projeto que mantém servidores do Imesf

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que autoriza o município a manter empregos dos agentes de saúde na Capital. O texto foi aprovado por 23 votos a favor e 12 contrários. A proposta mantém 351 empregos públicos de agentes comunitários de saúde da Estratégia da Saúde da Família e 81 empregos públicos de agentes de combate às endemias do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf).

Porém, a eminente extinção do Imesf e o fato de que cerca de 200 funcionários ainda serão demitidos gerou indignação por parte dos vereadores da oposição. Roberto Robaina (PSOL) alegou que os agentes de saúde "estão sendo perseguidos" pelo governo do prefeito Sebastião Melo (MDB) desde o começo de sua gestão, o que, segundo o parlamentar, ocorre desde o mandato do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

"O governo ao manter esses 350 cargos em extinção não respeita a categoria, porque, em primeiro lugar, nós queremos manter o Imesf, nós queremos construir uma empresa pública, e além do mais, se é para manter o emprego tem que manter o emprego de todos, não é possível incorporar 351 deixando de fora 214 trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Portanto, o projeto não garante o emprego de 351, e sim demite 214"

A justificativa, segundo o texto, é de que "foram levados em consideração estudos funcionais e econômicos, respaldando a medida, do ponto de vista econômico, evitando-se quebras de continuidade em prejuízo à população".