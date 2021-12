Cronograma de votação da Assembleia antes do recesso será definido nesta terça

Na última semana antes do recesso parlamentar - que vai de 23 de dezembro até 31 de janeiro -, a Assembleia Legislativa provavelmente terá votações nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22). A palavra final sai na manhã desta terça, na reunião entre os líderes das bancadas, que vão avaliar se será necessário mais de uma sessão deliberativa, para vencer as 38 matérias que estão na pauta. Entre os projetos prontos para irem a plenário, está o do reajuste do piso do magistério e o da regionalização do saneamento básico.

Dos 38 projetos prontos para irem ao plenário na sessão desta terça-feira - que tradicionalmente ocorre a partir das 14h - há quatro projetos do Executivo que trancam a pauta, por ter vencido o prazo de tramitação em regime de urgência. Por isso, os parlamentares iniciam a votação por essas propostas. Entre elas, está a que trata da regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul.

Com a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), cuja venda foi autorizada pela Assembleia em agosto, o governo precisa organizar a regionalização do saneamento. Trata-se de uma exigência do novo Marco Legal do Saneamento Básico. O projeto do Executivo que vai a votação hoje cria duas Unidades Regionais de Saneamento Básico.

Caso haja sessão na quarta, haverá mais quatro matérias trancando a pauta, cuja tramitação em regime de urgência vence. Além disso, também devem ser votados nessa sessão as matérias que não forem apreciadas na terça.

Entre os projetos que que devem entrar na pauta de quarta, está o reajuste de 32% no piso nacional do magistério. No projeto original do Palácio Piratini, apenas os professores da ativa receberiam a recomposição. Os aposentados e os funcionários das escolas ficariam de fora.

O próprio líder do governo e da bancada do PP, Frederico Antunes (PP), solicitou ao Piratini que inclua na proposta os inativos. "Nossa bancada informou ao secretário (chefe da Casa Civil) Artur Lemos (PSDB) que somos favoráveis a uma alteração no projeto em tramitação na Assembleia, visando a que todas as matrículas, sejam elas da ativa ou de aposentados, recebam algum tipo de reajuste do governo estadual", ponderou Frederico Antunes.

O Cpers Sindicato e os deputados de oposição querem que, além dos professores ativos e aposentados, os funcionários das escolas - como o pessoal da limpeza e cozinha - também recebam a atualização do salário.