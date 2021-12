Jantar confirma negociações para a chapa Lula-Alckmin

O jantar que reuniu o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), no domingo, explicitou o avanço da chapa conjunta para a presidência da República na eleição de 2022, mas também evidenciou arestas a serem aparadas.

O principal obstáculo é o acerto em São Paulo que deriva da aliança nacional - o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Márcio França (PSB) são pré-candidatos ao governo de São Paulo, e um dos dois teria que abrir mão desse plano.

A amplitude e os limites da aliança em torno de Lula também foram simbolicamente desenhados - a maior parte dos políticos presentes era ligada ao PT ou ao PSB, que discutem a formação de uma federação para as eleições.

O barco tende a incluir Solidariedade e PCdoB, representados no jantar, e há a tentativa de atrair PSD e MDB, cujos presidentes estiveram no evento, mas seus presidenciáveis, não - o que evitou a leitura de uma adesão desde já.

Parlamentares e dirigentes petistas e pessebistas se mostraram, no jantar do grupo de advogados Prerrogativas, animados com a possibilidade de que Alckmin concorra como vice de Lula. Mais do que isso, parte deles dava a aliança como certa e a ser anunciada no início do ano que vem.

Quando a pergunta era sobre Haddad ou França, porém, não havia acordo. Da parte dos petistas, a avaliação é a de que o partido não pode deixar de lançar um candidato em São Paulo - principalmente porque Haddad tem chances de vencer.

Um argumento evocado por parlamentares do PT, além da dianteira de Haddad na pesquisa, é a maior estrutura e capilaridade do PT em São Paulo em comparação ao PSB. Já membros do PSB apostam na candidatura de França e afirmam haver vantagens em relação a Haddad, como a menor rejeição (34% contra 16%). A leitura, nesse caso, é a de que Haddad não agregaria votos a Lula em São Paulo, pois são votados nos mesmos grupos.

Entusiastas da chapa Lula-Alckmin minimizavam o embate entre Haddad e França. Mas havia também quem apontasse o potencial de mágoas e feridas abertas ao longo do processo.

Uma questão é a do eleitor de esquerda que torce o nariz para Alckmin. Na entrada, um grupo de apoiadores de Lula gritava "Alckmin não!", o que foi mencionado por presentes como um "desconforto". Por outro lado, o ex-governador foi também bastante tietado com pedidos de fotos.