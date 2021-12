PDT terá candidatura própria ao governo do RS

O PDT terá candidatura própria ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. Entretanto, a sigla ainda não sabe quem será o candidato, que deverá ser escolhido no primeiro semestre de 2022. Contudo, o nome mais desejado entre os pedetistas é o do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior.

O presidente estadual do PDT, Ciro Simoni, garante que, nas últimas reuniões com lideranças gaúchas e nacionais, "uma das coisas que foi definida é que teremos candidatura própria". A candidatura ao Palácio Piratini é estratégica para o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT), uma vez que garantiria um palanque no Rio Grande do Sul.

Quanto aos nomes que poderiam representar os pedetistas na corrida ao Palácio Piratini, Ciro Simoni não esconde o desejo pela candidatura de Bolzan. Aliás, outras lideranças estaduais também se empolgam com o nome do presidente do Grêmio, como o deputado estadual Luiz Marenco e a líder da bancada estadual, Juliana Brizola.

"O nosso sonho sempre foi a candidatura do Romildo. Sempre seguimos o tempo dele, nunca colocamos ele contra a parede. Então, vai depender da decisão dele", afirma o presidente do PDT gaúcho.

Com a queda do Grêmio para a série B, Romildo Bolzan Júnior - que está no terceiro mandato na presidência do clube - deve se concentrar na tarefa de trazer o time de volta à série A em 2022. Em geral, o campeonato brasileiro da série B termina entre outubro e novembro. Alguns militantes pedetistas avaliam, inclusive, que a situação do Grêmio fez Bolzan reavaliar a possível candidatura ao governo do Estado.

"Respeitamos todo o trabalho que ele tem feito no Grêmio. Mas nosso sonho é a candidatura dele, porque é um companheiro de partido, já foi presidente do PDT por oito anos, prefeito (de Osório)", pondera Simoni. Romildo Bolzan foi prefeito de Osório em três mandatos: de 1993 a 1996 e de 2005 a 2012.

Caso Romildo não queira concorrer, o partido estuda outros nomes. "Temos outros nomes, seja entre os nossos deputados, seja entre aqueles que sempre estiveram conosco nas eleições", diz o presidente estadual do PDT. Além de Bolzan, Juliana Brizola cita o procurador e ex-deputado Vieira da Cunha e o próprio Ciro Simoni como bons nomes para representarem o partido em 2022.

A candidatura própria também é importante para dar mais visibilidade aos candidatos na chapa proporcional - seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara dos Deputados. Conforme o presidente estadual, a candidatura ao Palácio Piratini é fundamental para aumentar a bancada de deputados estaduais e federais.

"Em 2002, 2006 e 2010, elegemos sete deputados para a Assembleia. Em 2014, elegemos oito. E, em 2018, elegemos quatro. Isso é insignificante, perto do potencial político que o partido tem no Estado. Então, nossa meta é, no mínimo, voltar aos sete deputados estaduais", projeta Ciro Simoni.

Quanto à bancada federal, ele afirma que a sigla "tem mantido os três deputados federais nas últimas eleições". "No ano que vem, queremos eleger, no mínimo, quatro".