Congresso aprova fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

No ano eleitoral de 2022, os partidos terão o maior volume de dinheiro público da história para financiar campanhas políticas. Em uma época marcada por discussões sobre falta de recursos para pagar auxílio aos mais pobres, parlamentares decidiram ontem abrir caminho para uma despesa de R$ 5,7 bilhões. A quantia pode ser usada para pagar, por exemplo, viagens de candidatos, contratação de cabos eleitorais e publicidade nas redes. Soma-se a esse valor R$ 1,1 bilhão de outro fundo público, que banca estruturas partidárias, mas também abastece candidaturas.

Para chegar a essa cifra o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral, inicialmente previsto em R$ 2,1 bilhões. Com isso, as legendas terão quase o triplo dos recursos a elas destinados nas últimas eleições, no ano passado, quando foram reservados R$ 2 bilhões para o mesmo fim. Em 2018, na primeira vez em que as campanhas foram irrigadas com o fundo público, o valor foi de R$ 1,8 bilhão.

Embora Bolsonaro tenha barrado o dispositivo que permite aumentar o fundo eleitoral, o governo lavou as mãos e liberou aliados para derrubar o veto. A liderança do governo deixou de orientar a votação, permitindo que os parlamentares se posicionassem como quisessem. Resultado: a Câmara rejeitou o veto do presidente pelo placar de 317 a 146. O Senado confirmou logo depois a decisão da Câmara, por 53 a 21.