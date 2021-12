Reguladoras ganharão relevância com privatizações, diz Maffini

Com as privatizações em andamento no governo federal e no Rio Grande do Sul, o professor da Ufrgs, Rafael Maffini acredita que as agências reguladoras ganharão importância. Maffini coordena o Observatório da Regulação, projeto lançado neste mês, com o objetivo de acompanhar a atuação dos órgãos regulatórios no Brasil.

Para o professor, a noção de que o Estado deve intervir na economia através da prestação direta de serviços está sendo substituída pela ideia de que, em vez de gerir várias estatais, por exemplo, o poder público deve regular com eficiência os setores da economia. "Hoje em dia, existe uma lógica diferente, de que o Estado, para ser grande, ele tem que regular bastante e bem".

Maffini também avalia que a pandemia de Covid-19 demonstrou a relevância das agências regulatórias. Para ele, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conseguiu se "imunizar" da interferência política - o que, conforme o professor, é a maior ameaça aos órgãos regulatórios.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Rafael Maffini questiona a capacidade da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) de fiscalizar o saneamento nos municípios gaúchos.

O governo Eduardo Leite (PSDB) encaminhou a privatização da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) e, com o novo Marco Legal do Saneamento Básico, as gestões municipais deverão criar agências regulatórias para fiscalizarem esse serviço ou delegarem essa tarefa para outra agência. "Muitos municípios têm confiado que a Agergs será a reguladora desse serviço, mas não sei se ela tem estrutura para isso."

Jornal do Comércio - Com as privatizações que têm ocorrido no Rio Grande do Sul e no País, as agências reguladoras tendem a ganhar importância?

Rafael Maffini - Com as privatizações e desestatizações, fenômenos pelos quais as atividades passam a ser desempenhadas por figuras que não são o Estado, me parece natural que surja a necessidade de o Estado se aparelhar melhor para a regulação (desses serviços privados). Por exemplo, para um munícipio fiscalizar o transporte coletivo urbano, não precisa ter uma empresa de ônibus, como Porto Alegre tem a Carris. Basta que o município fiscalize e regule bem o serviço, seja ele prestado por particulares ou não. De algum modo, a ideia de que, para o Estado estar presente (na economia), é necessário que ele mesmo seja o protagonista, o prestador do serviço, atuando diretamente na economia, deixou de existir. Hoje em dia, existe uma lógica diferente, de que o Estado, para ser grande, ele tem que regular bastante e bem.

JC - A última privatização encaminhada pelo governo do Rio Grande do Sul foi a venda do controle acionário da Corsan. Como a Agergs deve atuar com a privatização dos serviços de água e esgoto? E como o senhor avalia o novo Marco Regulatório do Saneamento Básico?

Maffini - O saneamento básico é um grande enigma para os juristas, porque há uma lei nacional do marco regulatório que impõe obrigações aos municípios que são prioritariamente os titulares (dos serviços de água e esgoto). Os municípios ficaram obrigados a terem suas próprias agências reguladoras ou a delegarem a regulação para outras entidades. Muitos municípios têm confiado que a Agergs será a reguladora desse serviço (de fornecimento de água e tratamento de esgoto). Quer dizer, a agência gaúcha está sendo cogitada para regular esse setor, que é responsabilidade dos municípios, através de contratos administrativos. Entretanto, não sei se a Agergs tem estrutura e condições para assumir um compromisso com quase 400 municípios.

JC - No caso de a Agergs não assumir a regulação nos municípios, é viável que cada cidade crie sua própria agência regulatória?

Maffini - Essa é uma grande incógnita. É uma tarefa extremamente complexa pulverizar centenas de agências reguladoras pelo Estado, considerando a necessidade de fiscalização, a profissionalização dessa atividade, a autonomia administrativa...

JC - Uma das estatais gaúchas em processo de privatização é a CEEE. Como fica a atuação da Agergs nesse setor?

Maffini - No caso da energia elétrica, a Agergs acaba atuando como um braço da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a fiscalização é decorrente da competência federal de fiscalização e regulação. A Agergs acaba tendo esse convenio com a Aneel, que determina algumas funções regulatórias. Todos os editais e minutas de contrato, outorgas de serviços públicos do Estado, deverão ser obrigatoriamente submetidos à Agergs.

JC - E quanto às concessões de rodovias?

Maffini - A própria lei da Agergs estabelece quais são as concessões rodoviárias sobre as quais a agência gaúcha fará a fiscalização dos contratos. A fiscalização e a execução do Programa de Concessão Rodoviária estão, sim, entre as competências da Agergs. Ela pode apontar problemas no edital, no contrato, pode fiscalizar.

JC - Nos momentos mais dramáticos da pandemia de Covid-19, muita gente reclamou das agências reguladoras nacionais, especialmente da Anvisa. De um lado, houve pessoas que reclamaram da não-liberação da vacina russa Sputnik. De outro, houve quem reclamou da não recomendação de certos medicamentos. Mas todos argumentavam que a Anvisa estava sob influência política. Como avalia a atuação dela durante a pandemia?

Maffini - O que aconteceu na pandemia é a prova da necessidade de a sociedade brasileira prestigiar agências reguladoras. Me parece que a Anvisa conseguiu, com o perdão do trocadilho, se imunizar da interferência político-partidária e governamental. Por vezes, o governo enunciava um tipo de tendência, e a Anvisa adotava outro. Por isso, creio que a Anvisa atuou com bastante isenção. E é para isso que ela existe, para que certas decisões sejam tomadas com base em análises técnicas. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o governo e a União, ou seja, o poder público brasileiro, executasse as recomendações da Anvisa, o que demonstra uma tendência de prestigiar os aspectos técnicos da própria agência reguladora.

JC - Na sua avaliação, não houve interferência política na Anvisa...

Maffini - O Estado brasileiro ainda tem muito espaço para governo, para políticas de governo, quando deveria estar mais preocupado com políticas de Estado. É importante que criemos cada vez mais limites para a atuação governamental e política. Não estou defendendo uma tecnocracia, devem existir espaços de decisão política, mas eles não podem recair sobre assuntos técnicos. Deve haver espaço para ideologia, partidos, governo, mas não para decidir tratamento médico, não para decidir tecnologia de telefonia móvel, não para decidir vacina. As agências reguladoras buscam decisões mais técnicas e menos ideológicas. Com o mandato fixo dos seus dirigentes e autonomia orçamentária maior que outras autarquias, elas têm cumprido essa tarefa. Nenhum governo gosta das agências reguladoras, porque elas existem justamente para limitar a influência dos governos em matérias técnicas.

JC - Como funciona a fiscalização das agências reguladoras? Elas têm pessoal suficiente para desempenhar bem essa tarefa?

Maffini - Isso é um problema, porque, para desempenhar a função fiscalizatória, em geral, elas têm quadros deficitários. Essa função deveria ser mais prestigiada, o que pressupõe também uma racionalização da fiscalização. Afinal, fiscalizar muito não quer dizer fiscalizar bem. A Lei da Liberdade Econômica tentou regular isso...

JC - Como?

Maffini - Basicamente, ela criou regras sobre os atos públicos de liberação, como os alvarás, licenças (ambientais), autorizações. Por exemplo, quando a atividade é de baixo risco, não tem por que o Estado gastar recursos fiscalizatórias como nas atividades de alto risco. Então, nesse caso, a lógica é não haver fiscalização prévia. A atividade de médio risco permite o licenciamento por autodeclaração do empreendedor, na qual ele se compromete a executar suas atividades, respeitando as normas ambientais, as normas urbanísticas. É uma espécie de autolicenciamento. Para as atividades de alto risco, há regras na Lei da Liberdade Econômica que proíbem a perpetuidade dos processos de liberação. Ou seja, estipula um prazo (para o licenciamento). Então, essa lei teve um propósito muito interessante, racionalizando a regulação através de uma fiscalização concentrada nas situações mais necessárias. Talvez os instrumentos escolhidos para fazer a desburocratização precisariam de um fundamento melhor.

JC - A falta de pessoal para a fiscalização é o principal problema das agências reguladoras?

Maffini - Diria que a maior ameaça às agências é a contínua tentativa de interferência político-partidária nas suas atividades. Elas têm que se proteger disso.

JC - O que deve ser feito para garantir a autonomia?

Maffini - As agências reguladoras são órgãos privilegiados, porque, em geral, são autarquias que recebem uma maior autonomia administrativa e financeira. As políticas de regulação buscam minimizar as interferências político-partidárias, ideológicas, em assuntos que precisam ser tratados tecnicamente. A autonomia das agências é uma forma de assegurar que elas tenham isenção técnica para decidir sobre os temas regulados. A regulação estatal também quer maximizar lucros, maximizar conquistas sociais, maximizar a valorização do trabalho e emprego. Além disso, visa corrigir falhas de mercado, como a concentração e a eliminação arbitrária de concorrência.

JC - A ideia do Observatório da Regulação, iniciativa da Ufrgs que o senhor participa, é analisar se as agências estão cumprindo sua função com autonomia?

Maffini - A ideia do observatório, com o perdão da obviedade do nome, é mais observar a regulação no Brasil. As agências reguladoras também serão investigadas.

JC - Ao contrário das agências nacionais, que são setoriais, a Agergs atua aqui no Rio Grande do Sul em várias áreas ao mesmo tempo. Isso é uma vantagem ou desvantagem?

Maffini - A transversalidade e a multidisciplinaridade da Agergs provocam uma visão mais global da atuação do Estado na economia. Uma agência que trata de um único setor, embora tenha a vantagem da especialização, não consegue enxergar para além do setor. Creio que a regulação pressupõe um grau mais elevado de universalização, de cosmovisão das questões. Por exemplo, não dá para tratar de concessão de rodovias sem tratar de portos. Por quê? Porque não adianta ter uma rodovia que propicie um grande escoamento da produção que vai ficar esperando o navio, porque o porto não suporta tanta demanda. Por isso, acredito que a multidisciplinaridade é uma vantagem.

JC - O senhor mencionou a importância da autonomia das agências reguladoras. Como funciona isso na Agergs? Quantos conselheiros são indicados pelo governador?

Maffini - Normalmente, as indicações para as agências reguladoras são feitas pelo chefe do Executivo, que submete o seu indicado à sabatina do Poder Legislativo. A indicação, no entanto, deve cumprir alguns requisitos técnicos. Na Agergs, o presidente é indicado assim. No total, são sete membros: três de livre indicação do governador; um entre servidores da Agergs; dois representantes dos consumidores, sendo um deles escolhido por fórum específico e outro pelo governador, a partir de uma lista tríplice; e um que é representante de concessionarias permissionárias.

JC - O senhor considera justo esse método?

Maffini - Creio é um método interessante, porque é multiparitário. O conselheiro terá um mandato de quatro anos e terá que ser aprovado pela Assembleia Legislativa, considerando alguns aspectos técnicos, que garantem a profissionalização. O presidente é indicado para um mandato de dois anos.