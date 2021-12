Taxa de administração do Previmpa passa para 2,4%

Foi aprovado na sessão ordinária desta quarta-feira (15) na Câmara Municipal o projeto de autoria do Executivo que aumenta a alíquota da taxa de administração do Departamento de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa) de 1,5% para 2,4%. O texto foi aprovado por 23 votos a favor e 6 contrários.

A justificativa para o aumento segundo o Executivo é "atender a legislação pertinente e readequar procedimentos internos orçamentários e contábeis". A prefeitura ainda alega que esse aumento das alíquotas vai representar uma economia no custo da Previdência de R$ 11 milhões ao ano.

Outro projeto do Executivo aprovado na ordem do dia é o que autoriza a prefeitura da Capital a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil. De acordo com o texto, o objetivo é financiar obras de pavimentação e de diversos logradouros de Porto Alegre.

A vereadora petista, Laura Sito, teve um projeto de sua autoria aprovado na ordem do dia. O texto institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos no Município. O objetivo do projeto é a valorização do consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, além de acesso à uma alimentação em quantidade, qualidade e regularidade para as pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional.

Os fornecedores de produtos ao Programa serão os agricultores familiares inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além dos agricultores urbanos que se cadastrarem no programa pelo Executivo municipal.

Ainda na sessão, os parlamentares da Câmara Municipal elegeram o vereador Idenir Cecchim (MDB) como novo presidente do Legislativo para o ano de 2022.