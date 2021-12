Secretário de Mobilidade Urbana deixará a pasta no final do ano

O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Záchia (MDB), deixará o comando da pasta no final do ano. A decisão, oficializada ontem pela prefeitura da Capital, partiu do secretário e foi aceita pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), que destaca a importância do trabalho realizado por Záchia no início do processo de reformulação do transporte público da Capital.

Segundo Melo, Záchia foi fundamental para aprovação dos projetos de lei na Câmara Municipal e no avanço ao enfrentamento da crise do transporte coletivo. "Agradeço a disposição do Záchia que aceitou o desafio e não mediu esforços para atenuar os impactos sofridos pelo setor, que foram agravados especialmente em meio à pandemia", destacou Melo.