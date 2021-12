Alexandre Postal toma posse como presidente do TCE-RS para 2022

Comandará a Corte o conselheiro e ex-deputado estadual Alexandre Postal, O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) empossou na manhã desta terça-feira (14) sua diretoria para a gestão 2022.que sucede no cargo o conselheiro Estilac Xavier. Na solenidade, realizada no auditório da entidade e prestigiada apenas por convidados, o novo presidente destacou a intenção de focar o trabalho na orientação e reflexão dos gestores sobre as políticas públicas.

"No futuro da atuação dos Tribunais de Contas, vejo um papel importante que vai exigir uma mudança no pensamento dos vieses fiscalizatórios e punitivos, para caminhos voltados à orientação e reflexão das políticas públicas”, disse Postal, que anunciou ainda a implantação de um setor para análise do desempenho das políticas públicas e do Laboratório de Análises Rodoviárias e de Obras Públicas.

Também foram empossados os demais membros da direção do Tribunal, formada pelo conselheiro Marco Peixoto, vice-presidente; conselheiro Iradir Pietroski, 2º vice-presidente; conselheiro Renato Azeredo, corregedor-geral; e conselheiro Cezar Miola, que comandará a Ouvidoria do TCE-RS. Além disso, Xavier e Lorenzon também assumiram a presidência da 1ª e 2ª Câmaras da Corte, respectivamente.

Ao transmitir o cargo, Xavier destacou algumas das ações desenvolvidas no biênio em que esteve na presidência, como a economia de R$ 1,4 bilhão aos cofres públicos por auditorias realizadas.

Posse ocorreu no auditório do Tribunal, e foi prestigiada exclusivamente por convidados. Fotos: Adressa Pufal/JC

Por conta da falta de luz no Centro Histórico, onde fica a sede do TCE, parte da solenidade foi conduzida às escuras, mas sem prejuízo ao andamento da cerimônia, prestigiada por autoridades como o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Também compareceram os ex-governadores Germano Rigotto, Olívio Dutra, Jair Soares e Pedro Simon; o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes; o presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC), Joaquim Alves de Castro Neto, e representantes de Tribunais de oito estados.

Indicado pelo então governador José Ivo Sartori em 2016, Postal é bacharel em Administração Pública, foi prefeito de Guaporé, e exerceu seis mandatos como deputado, além de ter sido secretário de Estado dos Transportes.