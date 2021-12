Cpers faz ato por reposição salarial à toda a categoria

Educadores de diversas regiões do Rio Grande do Sul realizaram ato ontem em frente ao Palácio Piratini reivindicando reposição salarial para toda a categoria no Estado. Mobilizados pelo Cpers-Sindicato, o grupo também visitou gabinetes de deputados do Interior, na Assembleia Legislativa, para pressionar os parlamentares a apoiarem a demanda. Isso influenciaria na votação do Projeto de Lei nº 467/2021, enviado pelo governador Eduardo Leite ao Legislativo.Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, como o PL - na forma apresentada - não contempla toda a categoria, há necessidade de revisar o projeto e mudá-lo, o que poderia ser feito através de emenda parlamentar.Os professores estaduais estão há mais de sete anos sem valorização salarial. Na proposta de reajuste (de 32%) do governo, a parcela de irredutibilidade seria absorvida pelo subsídio, apresentando uma proporção de menor reajuste para quem tem mais tempo de trabalho. Além disso, aposentados e funcionários de escolas não seriam contemplados pelo reajuste de 32%. "Só recebe quem está entrando", explica a assessoria do Cpers. "A principal exigência do sindicato é que a reposição integre a todos", reforça a entidade.