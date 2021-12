TRF-2 revoga pela primeira vez um mandado de prisão contra Cabral

A Primeira Turma Especializada do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu nesta segunda-feira (13) revogar um dos cinco mandados de prisão contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Ele permanece preso, em razão das demais quatro ordens de detenção ainda em vigor. Foi, porém, a primeira vitória do ex-governador neste tema.

Por 2 votos a 1, os magistrados decidiram converter a prisão preventiva determinada na Operação Eficiência, que investigou as contas no exterior de Cabral, em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

A defesa de Cabral aguarda o julgamento de um habeas corpus na Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) e dois no STJ (Superior Tribunal de Justiça).