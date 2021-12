Porto Alegre prepara atividades para celebrar 250 anos

A pouco mais de três meses do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, que ocorre em 26 de março de 2022, a prefeitura acelera os preparativos para a data. De acordo com o secretário municipal extraordinário dos 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki, a ideia é realizar atividades ao longo de todo o ano de 2022.

Entre as ações, estão algumas entregas permanentes para a cidade, caso do prédio do Paço Municipal, que passará a ser um museu. O prédio, que atualmente já conta com salas para exposições de arte, manterá espaços administrativos para eventuais agendas e visitas do Executivo. Mas passará a ser, fundamentalmente, um espaço cultural.

O prefeito Sebastião Melo (MDB), secretarias e integrantes da gestão municipal vão dar expediente no antigo prédio da Habitasul, também no Centro Histórico de Porto Alegre, que foi entregue ao município em uma negociação por dívidas tributárias.

Beidacki também cita uma série de programações realizadas pelo Executivo, que irão acontecer especialmente em março. E ações promovidas por diversos agentes, como associações de bairro, empresas e consulados, que farão ações para celebrar a data e terão parceria da prefeitura.

Um dos eventos que também estará integrado ao calendário de eventos em celebração ao aniversário é o South Summit, feira internacional de tecnologia que ocorrerá pela primeira vez na capital gaúcha, em 29, 30 e 31 de março, e será realizada nos armazéns do Cais Mauá.

Há, ainda, outros eventos na agenda e em análise. A ideia é aproveitar a data para ter entregas permanentes para a cidade. Eventos ou atividades que derem certo poderão continuar e ser repetidas todos os anos, observa o coordenador de Comunicação da Secretaria Extraordinária dos 250 anos de Porto Alegre, Tiago Dimer.

A prefeitura também vê a data como uma oportunidade para promover atrações turísticas da Capital, e consolidar a cidade como um destino. Há, inclusive, estudos demonstrando o quanto Porto Alegre ganharia se turistas que se deslocam para a Serra ficassem pelo menos um ou dois dias na cidade.

Beidacki e Dimer apresentaram a programação dos 250 anos e ideias em discussão para celebrar a efeméride durante visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.