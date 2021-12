Bolsonaro cancela agenda no Paraguai após chuva impedir pouso na fronteira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a visita que faria ao Paraguai, na manhã desta segunda-feira (13), para participar da cerimônia de lançamento da construção de uma ponte entre o Brasil e o país vizinho, na cidade paraguaia de Carmelo Peralta.

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social do Planalto), o avião presidencial não conseguiu pousar na região da fronteira supostamente por conta de chuvas no território sul-mato-grossense.

Segundo informações do Planalto, a aeronave faria a aterrissagem no município de Bonito. Como medida emergencial, o pouso foi alterado para a capital, Campo Grande (a 280 km de Bonito).

Após a mudança de rota, o presidente optou por cumprir agenda em Campo Grande e provocou aglomeração durante passagem pelo mercado popular da cidade.

Bolsonaro deve voltar a Brasília durante a tarde de hoje.

A cerimônia em Carmelo Peralta vai ocorrer normalmente, mas sem a presença do chefe de estado brasileiro. Há previsão de participação do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez.

Esta seria a primeira visita de Bolsonaro ao país vizinho.