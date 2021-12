PP gaúcho discute plano para o governo do Estado

Educação, redução gradativa de alíquotas, como o ICMS, em atividades econômicas estratégicas, e estímulo à economia 4.0 e ao turismo são algumas das metas previstas no plano de governo que pretende levar o senador Luis Carlos Heinze, do PP, ao Palácio Piratini nas eleições de 2022. Cerca de mil lideranças estaduais do partido se reuniram no sábado), no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, para a apresentação das ideias que vão constar no programa "Pra fazer acontecer". "Vamos endireitar o Rio Grande do Sul", prometeu o pré-candidato, destacando que a ideia é atuar com a iniciativa privada para a construção. O PP foi a primeira sigla a oficializar pré-candidatura ao governo do Estado.