Alexandre Postal toma posse na presidência do Tribunal de Contas do RS nesta terça

A posse da administração do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) para a gestão 2022 ocorre nesta terça-feira (14), a partir das 11h, em Sessão Plenária Especial no Auditório Romildo Bolzan. Na solenidade, será conduzido à presidência da Corte o conselheiro Alexandre Postal.

Também serão empossados na cerimônia os demais membros da direção do Tribunal, formada pelo conselheiro Marco Peixoto, vice-presidente; conselheiro Iradir Pietroski, 2º vice-presidente; conselheiro Renato Azeredo, corregedor-geral; e conselheiro Cezar Miola, que comandará a Ouvidoria do TCE-RS. Além disso, Xavier e Lorenzon assumirão na data a presidência da 1ª e 2ª Câmaras da Corte, respectivamente.

Postal, que ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado, compõe desde 2016 o Conselho do Tribunal, indicado pela Assembleia Legislativa.

Por conta da pandemia e necessidade de respeito às normas de distanciamento social, a solenidade será exclusiva para convidados. No entanto, poderá ser acompanhada ao vivo, pelo canal do TCE-RS no YouTube.

Pleno do TCE

A Corte do TCE é formada por sete conselheiros, sendo quatro indicados pela Assembleia Legislativa, um escolhido pelo governador do Estado, e dois oriundos do corpo técnico do Tribunal.

Das indicações técnicas, uma é feita pelo Ministério Público de Contas, que apresenta uma lista tríplice ao governador, que aponta o indicado.

A outra indicação fica a cargo dos auditores substitutos dos conselheiros, que também submetem uma lista com três nomes ao chefe do Executivo.

Perfil do novo presidente do TCE

Natural de Guaporé, Alexandre Postal é formado em Administração Pública. Foi prefeito de sua cidade, deputado estadual por seis mandatos, presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) em 2003/2004 e 2007/2008, secretário estadual dos Transportes, de junho de 2004 a abril de 2006, e presidente da Assembleia Legislativa em 2012.

Sua nomeação para a vaga de livre indicação do governador do Estado foi publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de junho de 2016, quando tornou-se o 53º conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.