Pré-candidato, Heinze apresenta programa de governo do PP

Educação, redução gradativa de alíquotas, como o ICMS, em atividades econômicas estratégicas, e estímulo à economia 4.0 e ao turismo são algumas das metas previstas no plano de governo que pretende levar o senador Luis Carlos Heinze, do PP, ao Palácio Piratini nas eleições de 2022.

Cerca de 1 mil lideranças estaduais do partido se reuniram neste sábado (11), no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, para a apresentação das ideias que vão constar no programa “Pra fazer acontecer”.

“Vamos endireitar o Rio Grande do Sul”, prometeu o pré-candidato, destacando que a ideia é atuar junto com a iniciativa privada para essa construção. “Eu nunca perdi uma eleição e não será essa que vamos perder. Vocês vão estar comigo na chegada ao Palácio Piratini”, complementou, otimista e cercado de apoiadores no palco. Heinze destacou ainda a perspectiva de fazer uma administração progressista e focada na valorização dos professores e da educação digital.

O PP foi a primeira sigla a oficializar uma pré-candidatura ao governo do Estado e o único partido que já possui um nome consagrado para liderar o projeto. Para as lideranças do partido, o senador possui a vantagem de ter uma boa relação com os prefeitos gaúchos. Sobre possíveis coligações com outros partidos, o pré-candidato disse que nas próximas semanas seguem as conversas para a composição.

O presidente do Progressistas, Celso Bernardi, também fez um discurso entusiasmado. “O meu grande sonho é ter um novo governador do Estado, depois de Jair Soares, com a marca do Progressistas. O meu presente é eleger Heinze governador do Rio Grande do Sul porque queremos produzir um futuro melhor para os gaúchos”, disse.

Segundo ele, a meta é fazer governo próximo do cidadão, com conhecimento da realidade de todo Rio Grande do Sul. “Já perdemos no passado a oportunidade de assumir com coragem que somos um partido conservador, sim, mas estamos recuperando a tempo de sairmos vitoriosos em 2022. Somos conservadores, defendemos a dignidade das pessoas, a liberdade e a propriedade”, completou.

Ainda sobre o programa de governo, foi apresentada a visão de diversificar a matriz econômica do Rio Grande do Sul. Na área de infraestrutura, a perspectiva é acelerar o processo de concessões das rodovias gaúchas - um terço das estradas estão sem pavimentação do Rio Grande do Sul – com foco em pedágio com tarifas baixas. E também explorar novos modais.

“Temos rios e lagos navegáveis e não podemos transportar só 3% das nossas cargas por hidrovias”, disse Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, que coordenou o programa junto com Luis Vicente Aquino, neto de Heinze e presidente estadual da Juventude Progressista.

Segundo ele, a meta é envolver todos nesse movimento. “Precisamos ouvir quem conhece a realidade de cada região. Nosso Estado se desenvolveu de forma desigual e precisamos de um olhar com mais atenção para as regiões mais atrasadas no seu desenvolvimento”, ressaltou.