Há um retrocesso nos direitos humanos no País, diz Krischke

Após 53 anos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lançada no dia 10 de dezembro de 1948, o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), Jair Krischke, avalia que "há um retrocesso brutal" aos direitos dos seres humanos no Brasil. Para Krischke, a difusão de noções distorcidas sobre os direitos humanos se agravou no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com atuação na defesa dos direitos humanos desde a ditadura militar brasileira (1964-1985), Krischke acredita que os retrocessos começaram no regime militar, durante as operações de guerra psicológica. Falando em militares, o presidente do MJDH considera um erro a participação massiva de militares no governo Bolsonaro. Entretanto, reconhece que há alas "lúcidas" dentro das Forças Armadas, que não concordam com a participação em governos.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Jair Krischke também critica a revogação de cerca de 300 declarações de anistia, pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. "Foram anistiados em um processo que foi examinado por um coletivo. Um processo que, aliás, é muito demorado e extremamente minucioso. Como alguém pode anular isso? É até um absurdo jurídico."

Ele lembra ainda a atuação do ex-juiz Luiz Francisco Corrêa Barbosa, o Barbosinha, na luta contra o racismo e no resgate do episódio conhecido como Massagre de Porongos, na Revolução Farroupilha, quando soldados negros foram desarmados para serem mortos em um dos últimos combates.

Jornal do Comércio - Alguns setores da sociedade dizem os direitos humanos servem para defender bandidos, o que vai ao encontro de falas do presidente Bolsonaro. Como vê a situação dos direitos humanos no País?

Jair Krischke - Há um retrocesso brutal. No Brasil, em relação ao tema dos direitos humanos, o pensamento é de barbárie. Se você atravessar a fronteira e for para a Argentina e o Uruguai, que estão aqui ao lado, os direitos humanos são respeitados. Ninguém na Argentina ou Uruguai diria uma bobagem como essa, de que os direitos humanos só servem para defender bandidos. Veja, não estou falando da Europa culta, estou falando dos nossos vizinhos aqui ao lado. Quando defendemos um bandido? Todo o bandido tem direito à defesa (jurídica), como todo ser humano. Mesmo assim, nunca defendemos ninguém. Nem bandido, nem não bandido. Não exercemos advocacia, não substituímos a Defensoria Pública. Sempre que bate à nossa porta uma vítima de alguma coisa, encaminhamos à Defensoria. Não substituímos o Estado. É ele quem deve dar assistência jurídica.

JC - Muitas vezes, essa noção em relação aos direitos humanos está ligada à militância por melhores condições nos presídios brasileiros...

Krischke - Quando denunciamos a situação desumana dos presídios, isso não é defender bandido. Isso é defender a pessoa humana. Como o Brasil é um pouco civilizado, temos um código penal. Se o sujeito infringiu alguma lei, ele será julgado, terá direito à ampla defesa e, se for condenado, terá uma pena. Mas que forma ele vai cumprir a pena? Ora, será de acordo com a lei de execuções penais. Lá está escrito como deve ser cumprida a pena. Só que quem não cumpre a lei é o Estado, a partir do momento que submete os apenados a situações degradantes.

JC - Há vários estudos dizendo que, por causa dessas situações degradantes, como as celas superlotadas, bandidos que cometeram pequenos delitos convivem com os que cometeram crimes hediondos. Por conta disso, acabam aprendendo a cometer crimes mais graves ou até são coagidos a entrar em alguma organização criminosa...

Krischke - Se você submete um preso à situação em que eles estão vivendo, ele vai sair do presídio muito pior. Quer dizer, ele volta para a sociedade e vai produzir algum mal. Então, seria melhor recuperá-lo. É uma questão de inteligência, não é nem de sensibilidade humana, como eu gostaria.

JC - De onde vem esse pensamento sobre os direitos humanos?

Krischke - A ditadura brasileira tinha um setor muito ativo, dedicado especialmente ao que eles chamavam de guerra psicológica. Eles pensavam mais ou menos assim: precisamos fazer prosperar na mente das pessoas que direitos humanos é coisa de bandido, porque essa gente dos direitos humanos é quem nos denuncia pelos crimes que cometemos durante a ditadura, então temos que desacreditá-los. Portanto, é uma ação pensada.

JC - O presidente Bolsonaro critica abertamente os direitos humanos. Isso agrava a situação?

Krischke - Sem dúvida, com o advento do governo Bolsonaro, essa noção de que os direitos humanos defendem bandidos piorou muito. Não podemos esquecer que ele se elegeu com um discurso contra os direitos humanos. Ele não enganou ninguém, o discurso foi escrachado contra os direitos humanos. Por isso, digo que é uma ação pensada pelos meios militares para desacreditar os direitos humanos. Isso fica claro quando Bolsonaro elogia publicamente o coronel Brilhante Ustra - que é o único militar brasileiro com uma manifestação na Justiça Federal que o classifica como torturador. Vivemos um retrocesso gravíssimo no Brasil, que vai muito além do plano conceitual, tem consequências reais.

JC - Direitos humanos engloba outras coisas, como o direito à vida, saúde, alimentação...

Krischke - No caso brasileiro, além de Bolsonaro, a pandemia está agravando algumas situações relacionadas aos direitos humanos. Por exemplo, no Brasil atual, temos gente morrendo de fome. Isso é inadmissível. Um país não pode permitir que seus filhos padeçam de fome. Isso é violação dos direitos humanos. Afinal, direitos humanos vai muito além dos presos.

JC - O senhor mencionou a guerra psicológica empregada durante a ditadura militar, o que implicava na difusão de noções distorcidas sobre o "inimigo". Isso parece ser a mesma estratégia das notícias falsas da atualidade, com a diferença que hoje existem novas ferramentas para espalhar as chamadas fake news. O que vemos hoje seria uma nova aplicação da guerra psicológica?

Krischke - Exatamente. Nós (do MJDH) atuamos em uma época que não existia celular. Era artesanato puro. (O regime militar) não tinha o aparato e a tecnologia para espalhar uma notícia mentirosa que existe hoje. A tecnologia é ótima, mas pode ser usada para o bem e o mal.

JC - Em 2020, a ministra Damares revogou a declaração de anistia de quase 300 pessoas, sob a justificativa de que não comprovaram que foram perseguidas por motivos políticos na ditadura militar. Como avalia isso?

Krischke - Conheço muito bem a Comissão de Anistia, porque fui membro da comissão que acompanhou a instalação dela. O que seria um ato de exclusiva perseguição política? A lei que trata da anistia é muito clara. Conheço vários casos que estão sendo revistos. É um absurdo. Ninguém foi anistiado por ter os olhos castanhos ou azuis. Foram anistiados em um processo que foi examinado por um coletivo. Um processo que, aliás, é muito demorado e extremamente minucioso. Então, houve um rigor. Como alguém pode anular isso? É até um absurdo jurídico. Falta legitimidade para isso.

JC - Pode dar alguns exemplos dos processos examinados pela Comissão de Anistia?

Krischke - Vi muitos casos de negativa injusta de anistia. Tenho um amigo que foi preso (na ditadura), inclusive há registros no Dops (Departamento de Ordem Política e Social) disso. Ele era advogado e anexou ao processo a sua carteira de trabalho, para comprovar isso. No pedido que ele fez de anistia, mencionou que não foi torturado. E aí foi negada a reparação, porque ele não tinha sido torturado. Quer dizer, reconheceram que ele havia sido perseguido e que tinha perdido o emprego por causa disso, mas não foi anistiado porque não sofreu tortura. Ora, a tortura é uma agravante da perseguição política. Privaram ele do emprego. É essa reparação que ele estava buscando. Então, ele entrou com um recurso argumentando isso. Finalmente, reconheceram a perseguição que ele sofreu, estipulando a reparação mensal de apenas um salário-mínimo. Como assim? Para saber quanto ele deve receber, basta averiguar na carteira de trabalho em que empresa ele trabalhava; depois, é só contatar a empresa e ver quanto um advogado ganha lá atualmente; é esse o valor que ele deve receber. Se a empresa não existe mais, é só fazer uma média dos salários da profissão. De qualquer forma, ele teve que entrar com mais um recurso. Então, veja, é esse tipo de processo longo, pelo qual passam os anistiados.

JC - Há muitos militares no governo Bolsonaro, o que não se viu em outras administrações, depois da redemocratização. Na sua avaliação, por que os militares decidiram participar agora?

Krischke - Nos últimos 30 anos, os militares vinham passando por um processo, que chamo de "lavar a cara", que significa que estavam mudando a sua imagem, ao dizerem que eram democratas convictos. Agora, voltaram a ocupar espaços em um governo civil, com um número excessivo. Algumas pessoas chegam a dizer que são cerca de 6 mil (militares no governo). É um equívoco brutal a participação nesse governo, que é um desgoverno, porque não tem nenhum planejamento, não sabe aonde quer chegar.

JC - O que mudou dentro das Forças Armadas para que os militares decidissem participar do governo Bolsonaro?

Krischke - No tempo em que o comandante do Exército era o general (Eduardo) Villas-Bôas, notava que ele era muito refratário a militares participarem de governos. Ele não queria, achava que não deveria misturar as coisas. O general que o sucedeu foi (Edson Leal) Pujol, que também tinha o mesmo comportamento. Tanto que Bolsonaro acabou tirando Pujol (o general renunciou ao cargo em março de 2021, junto com os comandantes da Marinha e Aeronáutica, supostamente por atritos com a presidência da República). Então, tenho que reconhecer que existem militares lúcidos, que acreditam que é muito bom para a biografia deles cuidar exclusivamente das questões militares. Eles entendem que, quanto mais distantes eles estiverem do governo, melhor. Nas Forças Armadas, temos muitos generais com essa clareza, que estão muito preocupados com a situação atual, em que o governo está cheio de militares. E pior de tudo: com os menos qualificados.

JC - Os militares têm chefiado órgãos técnicos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)...

Krischke - Me diz uma razão para colocar um militar no comando do Ibama? Você pode dizer que a floresta é estratégica militarmente, mas fiscalizar a queima e o desmatamento não é função militar. Isso está provado. Afinal, encheram a Amazônia de militares, inclusive da ativa, a um custo exageradamente alto, e as queimadas continuaram aumentando. Isso é um fato.

JC - Existem seis ações no Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro. Basicamente, os processos solicitam a responsabilização do presidente pela má gestão ambiental, da pandemia e da questão indígena. Tem chance de ele ser condenado em Haia?

Krischke - Tem muitas chances. A violação das convenções, das quais o Brasil é signatário, estão claras. Produzirá descrédito, enquanto nação. Essas sanções são condenações ao Estado brasileiro. Isso é péssimo para a imagem do País. Já é possível notar que, no âmbito internacional, onde o Brasil já teve alguma expressão, a imagem foi decaindo. O Brasil já é um pária hoje.

JC - O ex-juiz Luiz Francisco Corrêa Barbosa, que era vice-presidente do MJDH, foi um dos responsáveis por trazer o episódio do Massacre de Porongos à discussão pública.

Krischke - Barbosa trouxe à tona essa discussão do que se chama de Traição ou Massacre de Porongos. A partir daí, fizemos um esforço junto ao prefeito de Pinheiro Machado, que desapropriou a área (onde ocorreu o episódio) para que no futuro se fizesse um memorial. Na época, o governo do Estado, junto com o IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), abriu um concurso público. Houve um vencedor, com um belíssimo projeto. Só que não saiu do papel. Mas a gente continuou lutando para fazer o resgate histórico. É um assunto muito difícil de ser tratado porque os tradicionalistas são admitem. Lá em Porongos, tem uma pedra e uma placa colocada pelos tradicionalistas: "aqui se travou a Batalha de Porongos". Como foi uma batalha? Desarmaram o pelotão negro para ser massacrado. Não houve batalha, houve massacre. Barbosa foi a pessoa que trouxe essa discussão. Ele tinha um discurso muito forte, que continua vigente até hoje, enquanto não fizermos o monumento.