Governo Leite protocola projeto de plano de carreira da BM

O governo Eduardo Leite protocolou, na Assembleia Legislativa, o projeto que estrutura a carreira de nível médio da Brigada Militar (BM). A pauta é uma reivindicação antiga dos policiais militares, cujas propostas já vinham sendo discutidas junto aos deputados estaduais da comissão de representação externa que abordava o tema. A previsão é que a matéria seja votada até o dia 22 de dezembro.

Em um café da manhã com os deputados estaduais da base aliada, no Galpão Crioulo, do Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite (PSDB) e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), apresentaram o projeto aos deputados estaduais da base aliada.

Conforme Ranolfo, o projeto engloba sugestões das associações de classe dos militares estaduais, apresentadas ao governo no final de 2020, com um modelo que irá promover a fluidez da carreira de praças, ao mesmo tempo que preserva os quatro níveis atuais - soldado, segundo-sargento, primeiro-sargento e tenente. Além disso, a proposta dá frequência e previsibilidade para ascensão dos servidores de nível médio.

O principal ponto do projeto é a regularidade na disponibilização anual de vagas para o Curso Básico de Administração Policial Militar (CBA), que habilita os primeiros-sargentos à promoção ao posto de tenente, e o Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP), que habilita soldados para o avanço à graduação de segundo-sargento. Pela proposta, todos os anos serão abertas turmas de, no mínimo, 20% dos cargos vagos. Os critérios para preenchimento das vagas à participação nos cursos se mantêm em 50% por merecimento e 50% por lista de antiguidade na corporação.