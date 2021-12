Regulamentação especial para startups é debatida no Legislativo

O desenvolvimento de alguma inovação tecnológica para o mercado de produtos ou serviços de Porto Alegre, pode demandar do empreendedor que desenvolve a ideia disruptiva, o investimento do capital inicial, a captação de parceiros investidores, a equipe, a pesquisa, e nesta esteira, em fase final, a experimentação. Acontece que em alguma dessas fases o projeto pode esbarrar na legislação municipal. Pensando nisso, o vereador Felipe Camozzato (Novo) propôs um projeto de lei (PL 302/2021) que tem por objetivo criar um ambiente regulatório experimental para essas empresas.

O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na Câmara Municipal nesta semana. O PL, se aprovado, criará o Sandbox Regulatório na capital gaúcha. Legislação semelhante já vigora em outras 10 cidades brasileiras, segundo o proponente. O mecanismo legislativo, se tornou possível com a aprovação da Lei Complementar N° 182 aprovada pelo Congresso Nacional, que instituiu o Marco Legal das Startups, em junho de 2021.

De forma simplificada, se a proposta for implementada, as fintechs que tiverem dificuldades para atuar ou emitir nota fiscal pela falta de regulamentação específica para o exercício da sua atividade, por exemplo, poderão entrar com o pedido junto a Prefeitura que analisará a concessão de uma licença temporária de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, para a execução do projeto. Junto a isso, a ideia é incorporar em programas que já existem dentro do Gabinete de Inovação: "Colocamos todos os programas de incentivo dentro do Sandbox, se concedida a licença, automaticamente o beneficiado já tem acesso às linhas de financiamento e suporte concedidos pelo município", explica o vereador.

O vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM) diz que se aprovado, a gestão terá mais segurança na forma de apoiar e incentivar as ideias inovadoras. "A prefeitura irá trabalhar para regulamentar o quanto antes a nova atividade, permitindo aos fiscais estabelecerem exigências mínimas para os projetos inovadores", afirma. Neste sentido, a vantagem regulatória temporária serve de incentivo para as tecnologias inéditas, concede tempo para que seja demonstrada a sua funcionalidade, e também, promove um prazo de até 24 meses para o executivo e o legislativo operacionalizar legislação específica.