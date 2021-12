Lideranças do PP discutem plano de governo de Heinze

As lideranças estaduais do PP gaúcho se reúnem neste sábado (11), às 9h, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, para apresentar ideias que vão constar no programa de governo do senador Luis Carlos Heinze - que é o pré-candidato do partido ao Palácio Piratini nas eleições de 2022. O PP, que é a legenda com o maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul, quer fazer jus a uma das suas principais bandeiras, o municipalismo, formulando um plano de governo centrado nas demandas dos municípios gaúchos. Além disso, Heinze deve ser um representante do Bolsonarismo no pleito do ano que vem.

O PP foi a primeira sigla a oficializar uma pré-candidatura ao governo do Estado e o único partido que já possui um nome consagrado para liderar o projeto. Para as lideranças do partido, o senador possui a vantagem de ter uma boa relação com os prefeitos gaúchos.

Para o presidente estadual da sigla, Celso Bernardi, Heinze pode ser o primeiro governador disposto a ir até os municípios, independentemente do tamanho, para ouvir as necessidades locais. O encontro contará com palestras do escritor Percival Puggina e do publicitário Zeca Honorato, que, em 2018, coordenou a campanha vitoriosa de Heinze ao Senado. O programa de governo do pré-candidato está sendo coordenado pelo prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.