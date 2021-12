Ministro Barroso valida federações partidárias

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou ontem a lei que criou as federações partidárias. O magistrado, porém, fixou o prazo de seis meses antes da eleição, marcada para outubro de 2022, como limite para que as siglas oficializem a união. A legislação aprovada pelo Congresso estabelecia que as federações poderiam ser formadas até a data final das convenções, cerca de dois meses antes do pleito.