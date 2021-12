Aprovado projeto que autoriza a doação de bens de interesse público para quitar débito tributário

Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesta quarta-feira (8), o projeto que autoriza o pagamento de débitos tributários através de entrega de bens de interesse público, execução de serviços e obras de utilidade pública. O texto de autoria do vereador Ramiro Rosario (PSDB) foi aprovado com 26 votos a favor e 6 contrários.

Segundo o texto, a finalidade do projeto é efetivar e agilizar a cobrança, a economicidade da operação, composição de conflitos e a terminação de litígios judiciais e administrativos. A prefeitura poderá aceitar ou negar o pagamento conforme ela julgue ser relevante ou não ao interesse público.

Repercutiu na sessão desta quarta um e-mail anônimo que ameaçava de morte os vereadores que compõe a bancada negra da Casa. A mensagem encaminhada aos vereadores Daiana Santos (PCdoB), Karen Santos (PSOL), Bruna Rodrigues (PCdoB), Laura Sito (PT) e Matheus Gomes (PSOL) foi enviada na segunda-feira (6), e possui conteúdo racista, machista e homofóbico, além de ameaçar de morte os parlamentares. Os vereadores citados no e-mail se manifestaram em plenário repudiando o ato e cobrando uma investigação adequada para descobrir quem é o autor da ameaça.

"Nós não vamos aceitar uma amplificação da violência a este nível, portanto, aqui sensibilizo a casa para que nós possamos ter as medidas cabíveis, possamos comunicar outras esferas no sentido de amplificar nossa segurança e cobrar as instituições responsáveis e encontrar a identificação desses grupos que promovem o terrorismo cibernético em cima do racismo e da misoginia", declarou a vereadora petista Laura Sito.