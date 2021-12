Após regra sobre fronteiras, Bolsonaro repete que não pedirá passaporte da vacina

Um dia depois de o governo anunciar novas medidas nas fronteiras brasileiras para conter a variante Ômicron da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro reiterou na manhã desta quarta-feira (8) que não pretende exigir o chamado "passaporte da vacina" no Brasil. "Jamais vou exigir passaporte da vacina de vocês. Imaginem se tivesse o Haddad no meu lugar", declarou o chefe do Executivo a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, referindo-se ao adversário do PT na última disputa presidencial.