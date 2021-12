MDB oficializa pré-candidatura de Simone Tebet ao Planalto

O MDB formalizou nesta quarta-feira (8) a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) para a Presidência da República em 2022. A decisão foi aprovada por filiados durante ato em um hotel na Asa Sul, em Brasília. O lançamento conta com a presença de lideranças do MDB e caciques de outros partidos, como o presidente do PSL, Luciano Bivar, que fechou uma fusão com o DEM para fundar o União Brasil, e o presidente do PSDB, Bruno Araújo. Essas legendas também disputam o espaço da terceira via para tentar se viabilizar em 2022.

Entre os governadores do MDB, estavam presentes no evento Ibaneis Rocha (Distrito Federal) e Helder Barbalho (Pará). Renan Filho (Alagoas) não compareceu. Um grupo de militantes resgatou bandeiras do partido confeccionadas para a convenção do MDB de 2019, que colocou Baleia Rossi no comando da sigla. Durante o lançamento da pré-candidatura de Simone Tebet, Baleia Rossi classificou a decisão como um "dia histórico" para a legenda.