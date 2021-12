Projeto cria bolsa de auxílio contra evasão escolar

Outro projeto em regime de urgência que recebeu atenção dos deputados, foi o que cria o Programa Todo Jovem na Escola, com pagamento da Bolsa Auxílio de Permanência Estudantil. O texto foi aprovado por unanimidade, com 46 votos. Conforme a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira (PSDB), os números de estudantes que não voltaram às aulas presenciais no segundo ano da pandemia são expressivos: uma média de 28% de evasão no Ensino Fundamental; e 50%, no Ensino Médio. O projeto busca trazer as crianças e adolescentes de volta para a escola, pagando R$ 150,00 por mês para que prossigam com os estudos. O programa tem vigência de um ano.

Issur Koch (PP) - que é professor - enalteceu a iniciativa. Ele relatou sua experiência na sala de aula, quando já observava a evasão escolar da juventude, que acaba não tendo a formação do Ensino Médio por necessidade de ingressar no mercado do trabalho. Ainda destacou que muitos acabam indo para a criminalidade, citando que 70% da massa carcerária gaúcha abandonaram os estudos durante a migração do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. A deputada Sofia Cavedon (PT) - também professora - criticou a curta duração da bolsa. Ela também lembrou que a pandemia fez muitos jovens desistirem dos estudos por falta de estímulos por parte do governo. "É preciso que a escola pública tenha conectividade, alimentação, quadras esportivas."