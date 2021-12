General Mourão pratica exercícios com alunos de escola cívico-militar em Bagé

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), esteve, nesta terça-feira (7), em Bagé, na região da Campanha do Estado. Ele visitou a Escola Cívico-Militar São Pedro, onde discursou para os estudantes e autoridades locais. O general também praticou exercícios (foto) com os alunos. Mourão esteve ainda no Hospital Universitário Mário Araújo, da Urcamp. O vice-presidente também visitou as obras no setor de radioterapia da Santa Casa e o canteiro de obras da Barragem de Arvorezinha, que será retomada em uma parceria entre o governo federal e o município. No final de novembro, em reunião com o Comando do Exército Brasileiro no Ministério da Defesa, em Brasília, o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, encaminhou as questões relacionadas à barragem.