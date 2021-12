'Anvisa quer fechar espaço aéreo', diz Bolsonaro ao minimizar Ômicron

O presidente Jair Bolsonaro (PL) distorceu uma recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta terça-feira (7), ao dizer que ela "quer fechar o espaço aéreo".

"De novo, p...? De novo vai começar esse negócio?", questionou o presidente, exaltado, diante de uma plateia de empresários num evento da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

"Ah, o Ômicron. Vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variante pela frente, talvez. Peço a Deus que esteja errado, mas temos que enfrentar", completou o chefe do Executivo.

Com o avanço da variante de preocupação, como a(Organização Mundial da Saúde), ade voos de dez países da África - a nova cepa do coronavírus foi identificada pela primeira vez na África do Sul.