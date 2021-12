O deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT), entusiasmado com a Federação Partidária, disse que as propostas para a construção da Federação Partidária entre PT, PSB e PCdoB são bastante promissoras. Segundo o parlamentar, também existem conversas de muita qualidade com o PSOL, PV, e Rede. Numa frase simples, Fontana explica que "ela aproxima partidos que tenham uma afinidade programática de uma forma mais estável. Ela não tem nada a ver com a antiga coligação proporcional, porque trata-se de um acordo político que vai durar, no mínimo, quatro anos, e que aponta para uma convergência progressiva desses partidos".

Lula candidato único do grupo

"O melhor exemplo que eu gosto de dar, é a Frente Ampla no Uruguai. O Partido Socialista uruguaio continua existindo, o Partido Comunista existe, mas todos eles compõem a Frente Ampla", diz Fontana. Segundo o líder petista, "a ideia de uma federação é reeditar, no Brasil, um embrião da Frente Ampla". Henrique Fontana explica: "essa negociação que estamos fazendo se dá em torno da candidatura do presidente Lula, que seria candidato único do grupo".

PT, PSB e PCdoB juntos

"Se nós fecharmos esse acordo nacionalmente, aqui no Rio Grande do Sul, também estaremos juntos: PT, PSB e PCdoB, por exemplo." No meu ponto de vista - acentua o congressista -, "isso traz um aperfeiçoamento estratégico enorme".

Reduzir número de partidos

Segundo Fontana, "essa é maneira democrática para reduzir o número de partidos, porque não se extingue o partido, mas o partido passa a trabalhar como se fosse um único partido. Acredito que se nós fecharmos essa federação, no mínimo, a gente cresce de 30 a 40 deputados. Juntos os três partidos somam 90 deputados, com isso nós vamos ser a maior bancada da Câmara Federal. Isso para uma eventual sustentação do governo do Lula, se o povo brasileiro nos der a honra da escolha, muda de patamar", diz o parlamentar.

Vice de dentro ou fora do grupo

No entendimento do congressista, o vice-presidente pode sair de qualquer lugar, pois a federação pode buscar coligação na majoritária. Numa hipótese, por exemplo, pode fazer uma coligação com o PSD, do Gilberto Kassab. Tanto o vice pode sair de um partido da federação, como pode sair de um outro partido que se coligue com a federação.

Certidão de óbito

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto), é contra a federação. "Isso é fazer coligação, sempre fui favorável à ideia de que cada time tem que ter seus jogadores. Se não entra em campo, perde a torcida. Acho que vamos deixar pronta a nossa certidão de óbito como Partido Socialista Brasileiro."