RS quer investir quase R$ 1,7 bilhão neste ano

Dos R$ 4,1 bilhões em investimentos anunciados pelo governador Eduardo Leite (PSDB) até 2022, cerca de R$ 1,692 bilhão deve ser investido ainda em 2021; e R$ 2,4 bilhões ficarão para o ano que vem - quando termina o atual mandato. Se a previsão de investimentos se concretizar, o valor de 2022 será o maior realizado na última década. Já o de 2021, o terceiro maior da década.

De 2011 a 2020, os maiores investimentos aconteceram no último ano dos governos estaduais. O maior valor investido ocorreu em 2014, último ano do governo Tarso Genro (PT, 2011-2014), quando foi desembolsado R$ 1,775 bilhão. Este valor correspondeu a 6,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) daquele ano.

O segundo maior investimento ocorreu em 2018, último ano do governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), quando foram aplicados R$ 1,751 bilhão. Esse valor correspondeu a 4,6% da RCL.

Se, por um lado, o último ano dos governos costuma ter mais investimentos; por outro, o primeiro ano destina valores menores para essa finalidade. Os investimentos mais modestos da década ocorreram em 2015, 2019 e 2020 - os três únicos anos da década em que o Estado investiu menos de R$ 1 bilhão.

Em 2015, no primeiro ano da gestão Sartori, foram aplicados R$ 809 milhões (2,7% da RCL). Em 2019, no início da administração Eduardo Leite, foram

R$ 928 milhões (2,3% da RCL). E, em 2020, segundo ano da gestão tucana, foram R$ 970 milhões (2,3% da RCL).

Contudo, se o governo Leite investir o R$ 1,692 bilhão programado para este ano, será o terceiro maior investimento da década. Conforme o secretário estadual do Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal (sem partido), o Estado já havia desembolsado R$ 413 milhões até novembro. Ou seja, na reta final de 2021, ainda falta ser pago R$ 1,279 bilhão.

Além do que já foi efetivamente aplicado em obras e melhorias no Estado, Gastal afirma que "já foram empenhados, ou seja, já estão com autorização para serem pagos em 2021, R$ 759 milhões." Com isso, o valor empenhado ou pago somaria R$ 1,17 bilhão. Há ainda R$ 435 milhões liquidados (ou seja, que começaram a ser pagos em parcelas).

Diante do volume de recursos que ainda não foi pago, é possível que uma parte do valor projetado para este ano fique para o ano que vem. Aliás, 2022 pode ser o ano de maior investimento se as projeções do Palácio Piratini forem mantidas. Os R$ 2,4 bilhões superam em quase R$ 1 bilhão o valor investido em 2015.