MDB lança plataforma de plano de governo para eleições no Rio Grande do Sul

O MDB gaúcho sua plataforma de plano de governo para as eleições de 2022 no Rio Grande do Sul. O objetivo é consolidar diretrizes que serão seguidas pelo partido na disputa do governo do Estado no ano que vem. O partido anunciou nesta semana que realizará prévias para a escolha do seu candidato ao Palácio Piratini em fevereiro.

O plano de governo foi formulado com base nos governos de José Ivo Sartori (2015-2018), Germano Rigotto (2003-2006) e Pedro Simon (1987-1990). O projeto foi conduzido pelo economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gustavo Grisa, a partir de 8 encontros macrorregionais no Estado, com a presença de mais de 4 mil pessoas no total.

“Nós partimos do legado dos governos do MDB no Rio Grande. Fizemos um resgate detalhado das contribuições que Sartori, Rigotto e Simon deixaram em seus grandes governos”, afirmou Grisa. Segundo o economista, “a plataforma de plano de governo está aberta nessa caminhada até o pleito eleitoral de 2022. Aberta a contribuições, e críticas, a detalhamentos”.

Os possíveis candidatos emedebistas ao Piratini são Sartori, o deputado federal Alceu Moreira e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza.