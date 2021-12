Moro visita o governador Eduardo Leite

Sergio Moro e a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, visitaram neste sábado (4) pela manhã o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Durante o encontro, falaram sobre os desafios da construção de um Brasil justo para todos, por meio do combate às desigualdades sociais e da recuperação da economia, com a geração de emprego e renda para os brasileiros.

O Podemos realiza neste sábado sua Convenção Estadual no Rio Grande do Sul e filia diversas lideranças, como o deputado federal Maurício Dziedricki. Participam deste evento também os senadores Lasier Martins (RS), além de Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, líder do Podemos no Senado Federal.