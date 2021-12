Leite já anunciou mais de R$ 4 bilhões em investimentos no RS

Com o anúncio dos R$ 275,9 milhões para a investimentos na agricultura, o governador Eduardo Leite (PSDB) já se comprometeu em investir R$ 4,1 bilhões com recursos do Tesouro estadual até 2022. Desse valor, R$ 1,692 bilhão deve ser investido ainda em 2021; e R$ 2,4 bilhões ficarão para o ano que vem - quando termina o atual mandato. Se a previsão de investimentos se concretizar, o valor de 2022 será o maior realizado na última década.

De 2011 a 2020, os maiores investimentos aconteceram no último ano dos governos estaduais. O maior valor investido ocorreu em 2014, último ano do governo Tarso Genro (PT, 2011-2014), quando foi desembolsado R$ 1,775 bilhão. O segundo maior ocorreu em 2018, último ano do governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), quando foram aplicados R$ 1,751 bilhão.

Se o Piratini cumprir a previsão de investir R$ 1,692 bilhão em 2021 será o terceiro maior investimento da década. Entretanto, os R$ 2,2 bilhões projetados para o último ano do governo Leite - tradicionalmente, o ano em que os governos mais investem - superaria os números anuais dos últimos 10 anos.

Os investimentos anunciados por Leite fazem parte do Programa Avançar, que prevê obras de melhoria e manutenção de estradas, sistema penal, educação, saúde, esporte e outras áreas. Até o momento, o Estado já desembolsou R$ 413 milhões em diversas áreas.

As áreas com maiores investimentos são as estradas e educação, que devem receber recursos bilionários. Para as rodovias, está previsto cerca de R$ 1,35 bilhão em investimentos próprios. O valor será destinado à construção de acesso asfáltico, formulação de projetos junto às prefeituras, conclusão de obras inacabadas e manutenção de estradas.

Quanto à educação, a projeção é de R$ 1,35 bilhão, que deve ser investido em ferramentas tecnológicas, melhorias na infraestrutura das escolas e treinamento de professores. O último anúncio, feito nesta quinta-feira (2), destina R$ 275,9 milhões para projetos de irrigação, fortalecimento da agricultura familiar e escoamento da produção. O governador atribui os investimentos às reformas promovidas durante a sua gestão - principalmente, as mudanças no funcionalismo público e na previdência estadual - e às privatizações. A reforma administrativa, que retirou avanços automáticos e gratificações por tempo de serviço da carreiras dos servidores, diminuiu em R$ 58 milhões a despesa com pessoal no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Já a Reforma da Previdência, que passou a cobrar alíquotas progressivas de 7,5% a 22% para servidores ativos e aposentados, reduziu o déficit previdenciário em R$ 527 milhões no primeiro semestre de 2021.

A privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) - composta pelas subsidiárias CEEE-Transmissão, CEEE-Geração e CEEE-Distribuição - já gerou R$ 2,77 bilhões em receitas extraordinárias. A CEEE-G deve ser leiloada em janeiro, com um preço mínimo de R$ 1,25 bilhão. Há ainda a previsão de venda da Corsan, da Sulgás e CRM.