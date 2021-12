Cpers divulga levantamento sobre 186 escolas no RS

Os problemas que a educação pública no Rio Grande do Sul enfrenta com a falta de professores e funcionários, e também com as questões de infraestrutura, como escolas sem luz, riscos de desabamento, falta de água potável e alagamentos por causa da chuva, estão entre as constatações de um levantamento realizado pelo Cpers que foi divulgado na manhã de quinta-feira (2) à imprensa gaúcha.

Entre os dias 11 e 26 de novembro, o sindicato promoveu a Caravana da Educação. Os seus representantes percorreram 17.800 quilômetros, passando por 60 municípios, onde foram visitadas 186 escolas. Os principais problemas estão nas questões estruturais em 58 unidades, a falta de professor em 21 delas, 13 com problemas de rede elétrica e 12 com problemas de infiltração.

A presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer, ressaltou a falta de condição para funcionamento dessas escolas. "A gente questiona, enquanto educadores, qual o espírito das crianças e dos jovens ao entrarem no estabelecimento responsável pela sua formação em condições deploráveis." O abandono as escolas indígenas também foi destaque do que foi visto, a exemplo do que acontece na Escola Indígena Kame Mre Kanhkre, em Carazinho, onde apenas um professor atende 14 alunos da 1° a 5° série em um local em obras, sem janelas ou portas finalizadas, e sem iluminação. A unidade aguarda os recursos para a finalização do projeto.

Dados do "Radar situação das escolas 2° semestre de 2021", realizado também pelo Cpers, indica a falta de 555 professores, 335 funcionários e 259 especialistas. Na próxima terça-feira, o sindicato irá se reunir com a Secretária Estadual de Educação, Raquel Teixeira, para a entrega desse dossiê.