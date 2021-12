STF retoma julgamento sobre marco do saneamento; Fachin reinicia voto

suspender a análise das ações na quarta-feira (1º) O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (2) o julgamento sobre o novo marco legal do Saneamento, após, durante voto do ministro Edson Fachin. Três integrantes da Corte já votaram pela manutenção integral da lei, mas Fachin antecipou que irá divergir em alguns pontos.

Até o momento, o ministro apontou ser contrário ao principal pilar da lei do saneamento, que foi impor a obrigatoriedade de licitação para contratação dos serviços no setor.

Antes do novo marco, os municípios podiam fechar contratos diretamente com as empresas estaduais de saneamento.

Com isso, as estatais passaram a dominar o mercado nas últimas décadas. O formato, no entanto, foi considerado fracassado ao deixar relevante parte da população desatendida.